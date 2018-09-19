شكري يبحث التطورات مع عضو لجنة "منظمة التحرير الفلسطينية"

الشارقة 24 - بنا:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، الثلاثاء، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة عزام الأحمد.

وبحث شكري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريح له إن شكري استمع خلال اللقاء إلى تقييم الأحمد للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخراً، بما في ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية المصري أكد التزام بلاده بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.