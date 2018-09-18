أبناء "الغفران" يطالبون مجلس حقوق الإنسان بالتحرك بشأن شكواهم ضد الدوحة

الشارقة 24 – وام:

طالب أبناء قبيلة الغفران القطرية، "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، بالتحرك بجدية بشأن الشكوى، التي تقدموا بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضد النظام القطري الإثنين.

جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان "حقوق الإنسان في قطر.. مأساة الغفران"، عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد أبناء القبيلة، الذين شاركوا في الندوة، أن تحركهم الدولي ضد النظام القطري، جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم حقوقهم المشروعة في الحياة كمواطنين قطريين، وأشاروا إلى معاناتهم وتعرضهم لكل أشكال التنكيل، وسحب جنسيتهم في الوقت الذي منح فيه النظام القطري، الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري، الذين أفتوا بتخريب الدول واستباحة الدماء المحرمة.

وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانوا قد نظموا، وقفة احتجاجية أمام قصر حقوق الإنسان في جنيف للتنديد بتجريدهم من جنسيتهم .