الجيش اليمني يقترب من مناطق مركزية في الجميمة

الشارقة 24 – واس:

تمكنت قوات الجيش اليمني الليلة الماضية، من التقدم في جبال مران والوصول إلى الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تواصل الأخيرة استحداث مقابر جديدة في المنطقة لاستيعاب قتلاها.

وأوضح قائد اللواء الثالث عُروبة بالجيش اليمني العميد عبد الكريم السدعي، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً صوب مناطق جرف سلمان بشمال مران، الذي يتخذه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مأوى ومقر لإقامته.

وأكد أن قوات الجيش اقتربت من مناطق مركزية في الجميمة، بالتزامن مع الاقتراب من جرف سلمان وما يمثله هذا الوكر من أهمية بالنسبة للميليشيا، فضلاً عن زعيمها الذي خسر خلال عشرة أيام أكثر من 1300 قتيل في سلسلة جبال مران بمديرية حيدان فقط.

وأكد السدعي، أن الميليشيا تتوجس من السقوط الوشيك لمعقلهم، فيما تؤدي قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دوراً مهماً ومباشراً في المعركة.

يذكر أن "جرف سلمان" هو مقر قيادة زعيم المتمردين الكائن بجبال مران الواقع بمديرية حيدان جنوبي غرب محافظة صعده اليمنية، وسبق لمؤسس الميليشيا حسين الحوثي أن اتخذه مقراً له قبل أن يقتل في 10 سبتمبر من العام 2004م على يد قوات الجيش اليمني.