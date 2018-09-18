السعودية تدعو إلى التكاتف لردع أدوات إيران الإرهابية

الشارقة 24 - د ب أ:

دعا مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة التكاتف والتعاون، لمواجهة وردع أدوات إيران الإرهابية، التي تتدخل في الشؤون العربية.

وشدد المجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية، ودعمها للميليشيات الإرهابية، يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته، وردع أدواته، في إشارة إلى حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية في اليمن.

وأكد المجلس، عدم تردد المملكة في تقديم أنواع الدعم كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي عواد العواد، أن المجلس نوّه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي انعقدت على هامش اجتماعات مجلس الجامعة.