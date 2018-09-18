الحوثيون يحولون مسجداً إلى ثكنة عسكرية ويطردون سكانها بالقوة

الشارقة 24 – وام:

واصلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جرائمها ضد المقدسات الدينية وترويع الآمنين، وقامت بتحويل مسجد بإحدى القرى التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة إلى ثكنة عسكرية، وأحرقت غرفة إمام المسجد واعتلت عناصرها الإجرامية سطحه ومنارته ومنازل المواطنين اليمنيين، ونشرت قناصتها فوقها وطردت سكان القرية منها بالقوة، ما يؤكد مدى التطرف والغلو الديني الذي تنتهجه الميليشيات في اليمن وذلك على وقع هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية منذ انقلابها على الشرعية مئات المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم بالتفجير والقصف وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ضمن جرائمها المستمرة ضد دور العبادة، دون مراعاة لاحترام المقدسات الدينية ومشاعر السكان في محاولات منها لخلق صراعات طائفية في المناطق التي تحاصرها.

وروى المواطن اليمني عبد الله حسن علي من أهالي قرية الجريبة السفلى بمديرية الدريهمي لحظة اقتحام عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مزارع ومنازل المواطنين اليمنيين في قريته وطردهم منها بالقوة، مشيراً إلى حالة الخوف والرعب التي حلت بهم لحظة علمهم بدخول قوات التحالف العربي إلى القرية.

من جانبه، أوضح أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران زرعت الألغام والعبوات الناسفة على المداخل الرئيسية للمسجد وطرقات القرية والتي تم نزع معظمها وتفكيكها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء بما يتفق مع أهداف التحالف العربي في اليمن.

ولم يتوقف إرهاب ميليشيات الحوثي على استهداف المساجد وتفجيرها، بل أقدمت عناصرها الإجرامية على نهب محتوياتها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم التعدي على المقدسات الدينية ودور العبادة .