رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت الخارجیة الباكستانیة، الیوم الثلاثاء، عن زیارة رئیس وزراء باكستان عمران خان المملكة العربیة السعودیة، على رأس وفد رفیع المستوى، في أول زیارة رسمیة خارجیة.

وذكرت الخارجیة الباكستانیة، في بیان، أن زیارة خان للسعودیة جاءت بناءً على دعوة رسمیة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز، وولي عھده الأمیر محمد بن سلمان، وتستمر یوماً واحداً یتوجه بعدھا إلى الإمارات.

وأضاف البیان أن رئیس الوزراء الباكستاني سیعقد خلال زیارته للملكة لقاء مع العاھل السعودي وولي عھده، كما سیلتقي بالأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور یوسف العثیمین.

وأضاف البیان أن رئیس الوزراء الباكستاني سیصل إلى أبوظبي مساء غد الأربعاء، بناءً على دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ سیناقشان قضایا ذات الاهتمام المشترك.

ویضم وفد رئیس الوزراء الباكستاني كلاً من وزیر الخارجیة شاه محمود قریشي، ووزیر المالیة أسد عمر، ووزیر الإعلام والإذاعة فؤاد شودري، ومستشار رئیس الوزراء للشؤون التجاریة عبد الرزاق داود.

وتعد ھذه الزیارة الرسمیة الأولى لرئیس الوزراء الباكستاني المنتخب حدیثاً بعد تولیه منصبه في أغسطس الماضي.