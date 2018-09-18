الأمن المغربي يوقف 12 متورطاً بشبكة إرهابية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الأمن المغربي، يوم الثلاثاء، توقيف 12 مشتبهاً بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية، تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان مشترك، "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 12 مشتبهاً بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء".

وأشار البيان إلى أن الموقفين من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلاً عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بالساحة السورية العراقية.

وذكر أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية.