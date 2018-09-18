استشهاد فلسطيني حاولت قوات الاحتلال اعتقاله

فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

الشارقة 24 – أ ف ب:

استشهد شاب فلسطيني، يوم الثلاثاء، أثناء قيام جيش الاحتلال باعتقاله من إحدى قرى الضفة الغربية، فيما اتهمت عائلة الشاب قوات الاحتلال بضربه.

وأعلن مصدر أمني فلسطيني، أن قوة من الكيان الإسرائيلي اعتقلت فجر الثلاثاء الشاب محمد الخطيب "24 عاماً"، وبعد اعتقاله، أبلغ الصهاينة الجانب الفلسطيني أنه استشهد.

وأوضح بشير الخطيب شقيق الشاب المتوفي، أن شقيقه تعرض لضرب شديد من قوات الاحتلال أثناء اعتقاله من غرفته، وأضاف "دخلوا على غرفة محمد وهو نائم، وقاموا بضربه بشكل عنيف وسمعت صراخه لأنني أسكن في الطابق الثاني".

وتابع "بعد فترة سكت صوته، ومن ثم قاموا بتكبيله وحمله جندي واحد على ظهره وخرجوا به، وضعوه في سيارة عسكرية وغادروا، صباح الثلاثاء عرفنا أنه استشهد".

وذكرت مصادر في القرية، أن الشاب كان بين ثلاثة شبان اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً.