سوريا ترحب بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب

الشارقة 24 - د ب أ:

رحب النظام السوري، يوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا، حول محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الجمهورية العربية السورية ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب، وتؤكد أنه حصيلة مشاورات مكثفة بين دمشق وموسكو، وبتنسيق كامل بين البلدين.

وشدد المصدر، على أنه بينما ترحب الحكومة بأي مبادرة تحقن دماء السوريين، وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى إدلب، فإنها تؤكد على أنها ماضية في حربها ضد المسلحين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية.

وأوضح أن اتفاق إدلب هو اتفاق مؤطر زمنياً بتواقيت محددة، وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا منذ بداية 2017.