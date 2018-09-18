تمسكت باستعادة كامل أراضيها

سوريا ترحب بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب

  • الثلاثاء 18, سبتمبر 2018 في 2:28 م
  • مسلح سوري معارض يتخذ موقعه في محافظة إدلب
    مسلح سوري معارض يتخذ موقعه في محافظة إدلب
أعرب النظام السوري، يوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا، حول محافظة إدلب.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
رحب النظام السوري، يوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا، حول محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين في سوريا.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الجمهورية العربية السورية ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب، وتؤكد أنه حصيلة مشاورات مكثفة بين دمشق وموسكو، وبتنسيق كامل بين البلدين.
 
وشدد المصدر، على أنه بينما ترحب الحكومة بأي مبادرة تحقن دماء السوريين، وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى إدلب، فإنها تؤكد على أنها ماضية في حربها ضد المسلحين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية.
 
وأوضح أن اتفاق إدلب هو اتفاق مؤطر زمنياً بتواقيت محددة، وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا منذ بداية 2017.