150 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى عشية "الغفران" اليهودي

الشارقة 24 – بنا:

شهد المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين المتطرفين وصل عددهم أكثر من 150 مستوطناً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن اقتحامات المستوطنين تتم عبر مجموعات كبيرة من باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما تضمنت الاقتحامات عدداً كبيراً من طلبة المعاهد التلمودية وبلباسهم التقليدي، وسط محاولات متكررة لاستباحة المسجد المبارك وتدنيسه بصلوات وشعائر تلمودية.

وأوضحت الوكالة أن اقتحامات اليوم الثلاثاء، ويوم أمس الإثنين، تأتي عشية الاحتفالات بما يسمى "عيد الغفران" التلمودي، والذي يترافق مع إغلاق كافة الشوارع والطرقات وشُلت الحركة العامة في دولة الاحتلال.

وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم من دعوات أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة أعيادهم لأداء طقوسٍ خاصة بهذه المناسبات في الأقصى.