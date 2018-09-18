شكري يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية

الشارقة 24 - بنا:

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، عيسى روبلة مدير عام اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المنبر الأساسي للعمل الإسلامي المشترك، و حرصها على تقديم الدعم اللازم لمختلف الأجهزة التابعة للمنظمة كاتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية، منوهاً لأهمية الدور الذى يلعبه الاتحاد كنافذة إعلامية تعبر عن رؤى موضوعية إزاء مختلف القضايا، التي تواجه الأمة الإسلامية، ويؤكد في رسالته الإعلامية على أهمية إعلاء قيم التضامن، والتعاون الإسلامي، والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية.

وذكر أبوزيد، أن مدير عام اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية خلال اللقاء أعرب عن شكره، وتقديره للدعم الذي قدمته مصر للاتحاد خلال الفترة الماضية، وموقفها المساند للارتقاء بأدائه، وآلياته التنظيمية، ليتحول إلى اتحاد شامل لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما أعرب روبلة، عن شكره لجهود وزارة الخارجية في الإعداد لزيارته الحالية إلى القاهرة، مؤكداً أهمية الزيارة بالنسبة لاتحاد الوكالات، حيث يستفيد من خبرة وريادة مصر الإعلامية، ودورها المحوري في مجال تجديد الخطاب الديني، ودحض أفكار التطرف والإرهاب.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين مصر والاتحاد في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وكيفية الترويج للدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي وتغطية أنشطتها وفعالياتها المختلفة، والتي يأتي على رأسها خلال الفترة المقبلة المؤتمر الرابع لوزراء مياه الدول الإسلامية، الذي ستستضيفه مصر في أكتوبر 2018، والدورة الأولى لمهرجان الفكر والثقافة والفنون بالمنظمة، المقررة بالقاهرة أيضاً بنهاية ديسمبر 2018.