محمد بن سلمان والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأكدا عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية.