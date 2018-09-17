بوتين: سحب الأسلحة الثقيلة من منطقة عازلة بإدلب السورية 15 أكتوبر

الشارقة 24 – رويترز:

أكد زعيما تركيا وروسيا، أنهما اتفقا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهما اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، واتفقا أيضاً على انسحاب مقاتلي المعارضة "ذوي التوجهات المتشددة"، بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة.

وأضاف بوتين للصحافيين أن المنطقة منزوعة السلاح، ستدخل حيز التنفيذ بحلول 15 أكتوبر.

وكان أردوغان أكد قبل المحادثات الإثنين، أن بياناً مشتركاً سيصدر بعد اجتماعه مع بوتين بشأن الأزمة في سوريا سيمنح "أملاً جديداً" للمنطقة.