قوات الاحتلال تصيب مئة فلسطيني بالرصاص الحي و"المطاطي" خلال المواجهات

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب نحو مئة فلسطيني، بجروح وحالات اختناق الإثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 26 متظاهراً أصيبوا برصاص حي، والبقية بالرصاص المطاطي، والاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت شمال غرب مدينة غزة قرب السياج الأمني.

وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري الثامن في بحر قطاع غزة للمطالبة، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً.

وضم المسير نحو 15 قارباً أبحروا باتجاه الأطراف الشمالية لقطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.

وتم ذلك بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي أكدت في بيان لها على استمرار الفعاليات الشعبية لمناهضة حصار الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما تنظم الهيئة فعاليات أسبوعية الجمعة من كل اسبوع منذ الثلاثين من مارس الماضي، قرب السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتخللها اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.