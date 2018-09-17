ممثلو عشيرة الغفران يشكون نظام قطر للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:





طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، في شكوى قدموها، يوم الإثنين، إليها بمكتبها في جنيف، بأن توقف انتهاكات النظام القطري الموجهة ضدهم وضد أهلهم هناك.

وأوضحت المجموعة، التي تتبنى قضيتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2017، والتي توجهت معهم إلى مكتب المفوضة الأممية، أنهم منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت الى الاعتلالات النفسية، وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

وكشفت شكوى أبناء عشيرة الغفران، التي تنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريباً، ويعتبرون من السكان الأصليين لهذه البلاد، عن أسوأ أشكال الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضدهم على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث انتهجت السلطات القطرية منذ عام 1995 سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء القبيلة، حيث سلبت الجنسية من أكثر من 6 آلاف من أبنائها، وطردت الكثير منهم خارج البلاد، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم.

وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تبني قضية الغفران لعدة أسباب، من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية، وإيمانها بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية، وذلك وفقاً لما صرح به رئيس المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة.

وأشار أبناء الغفران في شكواهم، إلى أن السلطات القطرية بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء على دراية بما يتعرضون لهم من تمييز عنصري، لافتين إلى تورط بعض من هؤلاء المسؤولين بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد، لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل به، وأكدوا أن الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة.

وأكدت الشكوى، أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال، وأنهم يحتفظون بها خوفاً على أهلهم في قطر من بطش السلطات القطرية، التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية، ومن منطلق ولايتها التي تقضي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية، وحرمانهم من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم والاطلاع على أوضاع ومعاناة أهلهم المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

وأعربوا عن أملهم في أن يسفر تدخلها عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة، وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق والتي أصبحت العائق الكبير أمام حصول أبناء القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها، بسبب ظلم و جور السلطة في قطر .

ولفتت الشكوى المقدمة للمفوضة السامية النظر إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر، هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسراً خوفاً من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر، مؤكدة أن الشواهد كثيرة والأدلة متوفرة، ولكن سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه.

وأشار أصحاب الشكوى، إلى أهمية أن تساندهم المفوضية السامية بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم، ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه، راجين إحالة شكواهم، في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.

من جانبها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضة السامية ميشيل باشليه، بأن تفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة ملابسات هذه المأساة، ودعتها إلى أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق قبيلة الغفران كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية، ما يشكل انتهاكاً لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة المصرية عن استعدادها، لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية في أي من الجهود لوقف معاناة أبناء الغفران.