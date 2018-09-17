الكويت تدعو إلى التعامل مع جرائم الحرب في سوريا

الشارقة 24 – كونا:

دعت دولة الكویت، یوم الإثنین، المجتمع الدولي إلى ضرورة التعامل مع الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب في سوریا.

جاء ذلك في كلمة الكویت، التي ألقاھا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف السفیر جمال الغنیم، أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوریا.

وأوضح الغنیم، أن ما ورد في تقریر اللجنة عن عملیات النزوح الداخلي، الذي تسببت به المعارك في الأشھر الستة الماضیة، بنزوح أكثر من ملیون مواطن سوري من دیارھم، يمثل جريمة حرب، ودعا إلى الاھتمام بالمسائل الإنسانیة، كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانیة والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنیة، وذلك انطلاقاً من الالتزام والتقید بالاتفاقیات الدولیة ذات الصلة.

وأعرب عن إدانة الكویت بشدة للانتھاكات الخطیرة والممنھجة لحقوق الإنسان التي یتعرض لھا أبناء الشعب السوري الشقیق.