تحريك دعوى قضائية في لبنان ضد إعلامي أساء لأمير الكويت

الشارقة 24 – كونا:

طلب النائب العام لدى محكمة التمییز اللبنانیة القاضي سمیر حمود، یوم الإثنین، تحریك دعوى قضائیة بحق الإعلامي اللبناني سالم زھران، بجرم "التحقیر والقدح والذم بشخص أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعریض علاقة لبنان الخارجیة للمخاطر".

وأوضحت الوكالة الوطنیة للإعلام اللبنانیة، أن القاضي حمود أحال ملف زھران إلى النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت، بعدما تم الاستماع إلى إفادته أمام المحامي العام التمییزي القاضیة میرنا كلاس، بشأن ما صرح به أثناء المقابلة التي أجرتھا معه قناة "المنار"، يوم الخمیس الماضي.

وكانت المقابلة المذكورة، والتي تضمنت ادعاءات وافتراءات بحق أمیر الكویت، موضع استنكار وشجب من القیادات اللبنانیة الرسمیة ومختلف القوى السیاسیة، والتي أكدت رفضھا أي تطاول على الكویت وقیادتھا، وحرصھا على أفضل العلاقات بین البلدین الشقیقین.