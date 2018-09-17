مصر ترحب باتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا

الشارقة 24 – وام:

رحبت مصر، يوم الإثنين، بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام، بين كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مثمنة الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في رعاية الاتفاق.

وأكد بيان للخارجية المصرية، أن توقيع الاتفاق يمثل تطوراً مهماً في منطقة القرن الإفريقي والقارة بأكملها، لما ينطوي عليه من إنهاء وتسوية للنزاع بين البلدين، والذي امتد لسنوات طويلة، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الإفريقي، لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.