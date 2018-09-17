قوات الاحتلال تصيب وتعتقل 18 فلسطينياً بالضفة

الشارقة 24 – وكالات:

أصيب 8 فلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، بالقرب من قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة المسعف جرير قناديل، وزميله أمير البزرة، وهما من الطواقم الطبية التابعة للإغاثة الطبية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة الإسعاف، وهما بداخلها .

وكان مئات المستوطنين، قد اقتحموا قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة، فجر الإثنين، وأدوا صلوات تلمودية، تحت حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات استمرت لعده ساعات، قبل انسحاب الاحتلال برفقة المستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عشرة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال شملت مدن الخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية وجنين.

وفي غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار، صوب أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب القطاع، وتوغلت أربع جرافات عسكرية صهيونية في أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف في المنطقة.