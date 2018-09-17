الرئيس الفلسطيني يزور فرنسا وإيرلندا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول فلسطيني، الإثنين، أن الرئيس محمود عباس سيزور كل من فرنسا وإيرلندا قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشـهر الجاري.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيلتقي في باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "لاستكمال الحديث حول كيفية الرد الأوروبي والعالمي على صفقة القرن" الأميركية.

وأوضح المالكي أن عباس سيطلب من فرنسا التحرك واتخاذ موقف واضح من الصفقة الأميركية، بما فيها الدعوة لاستكمال المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في دورته الأولى في باريس في يناير من العام الماضي.

وأضاف أن الجانبين سيبحثان تفعيل قرارات البرلمان الفرنسي، بخصوص تشجيع الحكومة الفرنسية على الاعتراف بدولة فلسطين.