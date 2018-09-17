الزياني يشيد بجهود خادم الحرمين برعاية السلام بين إريتريا وإثيوبيا

الشارقة 24 - كونا:

أشاد الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبد اللطیف الزیاني، الأحد، بالجھود المخلصة والموفقة التي بذلھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى اتفاقیة جدة للسلام بین أثیوبیا وأریتریا.

وتم الأحد التوقیع على الاتفاقیة في مدینة جدة بین الرئیس الإریتري ورئیس الوزراء الإثیوبي، بحضور خادم الحرمین الشریفین والأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش.

وعبر الزیاني في تصریح صحافي عن التقدیر والاعتزاز بالمساعي المخلصة التي قام بھا خادم الحرمین الشریفین للتوقیع على ھذه الاتفاقیة التاریخیة.

وأكد أن المكانة الدولیة والإقلیمیة الرفیعة التي یحظى بھا خادم الحرمین والتقدیر والاحترام اللذین یكنھما زعیمي إریتریا وإثیوبیا لخادم الحرمین والدور المحوري الذي تقوم بها المملكة العربیة السعودیة لحفظ استقرار المنطقة وتعزیز الأمن والسلم فیھا كان لها الأثر الأكبر في التوصل إلى ھذه الاتفاقیة.