الجبير: اتفاقية جدة للسلام بين إريتيريا وإثيوبيا جاءت نتيجة جهود طويلة

الشارقة 24 – بنا:

أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين دولتي جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وإريتريا في مدينة جدة، الأحد، جاء نتيجة جهود بذلتها كل هذه الدول وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امتدت على مدى أشهر طويلة، وكان هناك زيارات متبادلة بحث خلالها سبل وإمكانيات الوصول إلى اتفاق بين البلدين المتجاورين.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فرع وزارة الخارجية بجدة الأحد، "بسبب الشجاعة السياسية لقادة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وقادة دولة إريتريا وصل الطرفان إلى هذا الحل التاريخي، الذي نأمل أن يسهم في أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، ما سيفتح المجال إلى مزيد من التعاون والتجارة والاستثمار من العالم كله".

ورحب وزير الخارجية بالأمين العام للأمم المتحدة وحضوره مراسم توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إرتيريا فيما يتعلق بحل النزاع الذي دام أكثر من 20 عاماً، معرباً عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة على زيارته للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد كانت بناءة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له، "أنا سعيد للغاية لتواجدي في جدة، حيث أتيحت لي الفرصة لكي أشهد هذه اللحظة التاريخية، وتوقيع اتفاقية السلام بين رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حدثٌ تاريخي له مغزى مهم جداً في عالمنا الحالي فقد شاهدنا صراعاً طال أمده إلى ما لا نهاية، وللأسف فإن كثيراً من الصراعات تتضاعف وتدوم طويلاً".