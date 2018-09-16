في ‏معارك وغارات

الجيش اليمني يقضي على 22 حوثياً بالبيضاء

  • الأحد 16, سبتمبر 2018 في 11:55 م
قتل 22 عنصراً من مليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية، وجُرح آخرين في مواجهات مع ‏الجيش ‏اليمني، ‏بجبهة قانية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
الشارقة 24 – واس:
 
لقي 22 عنصراً من مليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية، وجُرح آخرين في مواجهات مع ‏الجيش ‏اليمني، ‏بجبهة قانية في محافظة البيضاء وسط اليمن. ‏
 
وقال مصدر عسكري يمني: إن مواجهات نشبت بين ‏الجانبين ‏تمكنت خلالها قوات الجيش ‏اليمنية من استعادة ‏موقع شبكة ‏حوران للاتصالات والمواقع المحيطة به ‏بالكامل. ‏
 
وأضاف المصدر، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية: ‏أنه في مديرية مكيراس بذات المحافظة البيضاء قُتل أربعة من مليشيات الحوثي في ‏انفجار لغم من مخلفاتها في المديرية، كما أسفر انفجار اللغم عن إعطاب العربة التي كان يستقلها عناصر المليشيا. ‏