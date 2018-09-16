الجيش اليمني يقضي على 22 حوثياً بالبيضاء

الشارقة 24 – واس:
لقي 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني، بجبهة قانية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن مواجهات نشبت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش اليمنية من استعادة موقع شبكة حوران للاتصالات والمواقع المحيطة به بالكامل.
وأضاف المصدر، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية: أنه في مديرية مكيراس بذات المحافظة البيضاء قُتل أربعة من مليشيات الحوثي في انفجار لغم من مخلفاتها في المديرية، كما أسفر انفجار اللغم عن إعطاب العربة التي كان يستقلها عناصر المليشيا.