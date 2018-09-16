حنان عشراوي: إلغاء أميركا تأشيرات عائلة سفيرنا إجراء انتقامي

الشارقة 24 – رويترز:

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي الأحد قيام السلطات الأميركية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، السفير حسام زملط، ومطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة فوراً رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020.

وقالت عشراوي: "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأميركية يدلل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعباً ليطال النساء والأطفال الأبرياء".

وأضافت أن السلطات الأميركية "تلجأ لمستوى جديدة من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية، ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأميركية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".

وأشارت عشراوي إلى أن السلطات الأميركية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن، بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة، بما في ذلك مطالبتهم بالتوقف عن العمل، وإغلاق حساباتهم المصرفية.

وتابعت أن هذه الإجراءات "التعسفية" تضمنت أيضاً إلغاء التأشيرات الأميركية لعائلة السفير حسام زملط، مما اضطر أبناءه سعيد 7 أعوام وألما 5 أعوام، لترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد.