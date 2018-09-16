عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين ولسنا بحاجة مال الأميركيين

الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تلقي خطاباً في مهرجان جريدة "لومانيتيه" في باريس

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، الأحد، من فرنسا أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، وذلك خلال مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي، في لاكورنوف في ضواحي باريس.

وتحولت الصبية البالغة من العمر 17 عاماً، إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية، بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضت ثمانية أشهر في السجن لأنها صفعت جنديين للاحتلال الإسرائيلي.

وألقت التميمي كلمة أمام آلاف الاشخاص قالت فيها "أريد أن أقول لترامب أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل مقر السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وتابعت التميمي: "اللاجئون الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مال الأميركيين بل يريدون العودة الى أرضهم واستعادة كرامتهم"، مضيفة "علينا أن نكون موحدين أمام الاحتلال".

وقالت التميمي أيضاً "أن تكون شابا فلسطينياً في الـ 17 من العمر اليوم يعني أن تعاني يومياً من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى الاعتقالات على حواجز الاحتلال الإسرائيلي التي تطاول "حتى الأطفال الفلسطينيين".

وختمت التميمي "الفلسطينيون ليسوا ضحايا، بل هم مقاتلون من أجل الحرية".