وزيرة الدفاع الألمانية: ملتزمون بمساعدة العراق في إعادة البناء

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، الأحد، أن القوات الألمانية ستكون مطلوبة في العراق لفترة طويلة، للمساعدة في إعادة بناء جيش البلاد، الذي يعمل جاهداً لمنع تنظيم داعش الإرهابي، من إعادة تجميع صفوفه في خلايا سرية.

وأكدت خلال زيارة قامت بها للقوات الألمانية في قاعدة التاجي العسكرية، على مسافة نحو 30 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، أن ألمانيا، التي تنشر 125 جندياً في العراق، ملتزمة بمساندة بغداد خلال عملية إعادة الإعمار الآن، بعد أن انتهى رسمياً القتال لاستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

ورداً على سؤال عن سبب استعداد ألمانيا لتواجد طويل الأمد في العراق، قالت فون دير ليين: "الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي خلفت جروحاً عميقة وندوباً في البلاد، والأمر يتطلب الصبر... لتعزيز قوة العراق من جديد"، وأضافت: "الأمر يتعلق بإعادة بناء البلاد في جميع المجالات".

وأردفت أن العراق لا يحتاج فقط إلى الاستقرار بل أيضاً إلى نمو اقتصادي وتعاون، مشيرة إلى أن ألمانيا استثمرت نحو 1.4 مليار يورو "1.63 مليار دولار"، في العراق منذ عام 2014.

وبدأت ألمانيا هذا العام في نقل أنشطة تدريب الجيش إلى وسط العراق، بعد أن كانت تركز في السابق بدرجة أكبر على تدريب قوات البشمركة الكردية، في شمال العراق.

وتابعت الوزيرة أن القوات الألمانية ستقدم النصح كذلك لوزارة الدفاع العراقية، في قضايا مثل إزالة الألغام، وتطوير الدفاعات ضد الأسلحة النووية، والبيولوجية والكيماوية.

وأكدت فون دير ليين، التي تجري حكومتها محادثات بشأن دور محتمل لألمانيا في ضربات عسكرية، ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا مستقبلاً، أن جميع الأعضاء المحتملين في الحكومة العراقية القادمة، أكدوا بأنهم يأملون في التزام ألماني طويل الأمد في العراق.