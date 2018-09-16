إريتريا وإثيوبيا توقعان اتفاقية "جدة للسلام"

الشارقة 24 – وام:

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقع اليوم الأحد، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وآبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا، اتفاقية "جدة للسلام" بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين قلد الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع الاتفاقية قلادة الملك عبد العزيز.

حضر مراسم التوقيع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين إلى جانب الوفدين الرسميين من إريتريا وإثيوبيا.