الجامعة تطالب العالم بوقف هدم قرية الخان الأحمر

الشارقة 24 – وام:

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، بالضغط الجاد والحقيقي والفوري، لوقف هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، بشكل نهائي والمساهمة في وقف العلميات الاستيطانية الممنهجة، لعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية والقضاء على أية فرصة جادة لإنقاذ حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان للجامعة، يوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 36 للمذبحة المروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم صبرا وشاتيلا، في سبتمبر من العام 1982.

وأكدت الجامعة العربية، أن أي قوى غاشمة أو معتدية لن تستطيع أن تنال من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، مهما اعتدت وحاصرت واغتالت وارتكبت من مذابح في فلسطين أو خارجها.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل الفوري لرفع العدوان الغاشم الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للاعتداءات الصارخة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي.