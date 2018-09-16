إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال ذريعة تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي، إن فلسطينياً قتل إسرائيلياً طعناً في مركز تجاري في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، قبل أن يطلق مدني مسلح النار على المهاجم ويصيبه.

وبدأ المهاجم في لقطات صورتها كاميرات مراقبة أمنية وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطعن الرجل في ظهره خارج المركز التجاري في مستوطنة يهودية.

وبعد مقاومة لفترة وجيزة، يفر المهاجم ويتبعه رجال يلوحون بمسدسات ثم يقع أرضاً بعد ذلك على الرصيف.

وقال مستشفى في القدس إنه استقبل جثة إسرائيلي يبلغ من العمر 45 عاماً، وأشار إلى أنه كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصوله.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الفلسطيني أصيب برصاص أطلقه مدني في موقع الحادث، وهو حالياً محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.