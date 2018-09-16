تراوحت ما بين كسور وكدمات

إصابة 12 مصرياً جراء خروج قطار عن القضبان في المنوفية

  • الأحد 16, سبتمبر 2018 في 12:58 م
  • من حوادث القطارات في مصر، أرشيفية
    من حوادث القطارات في مصر، أرشيفية
أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية إصابة 12 مواطناً، إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة قطار شبين الكوم الجديدة، بمحافظة المنوفية " 85 كم شمال القاهرة".
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إصابة 12 مواطناً، إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة قطار شبين الكوم الجديدة، بمحافظة المنوفية " 85 كم شمال القاهرة".
 
ونقل موقع التلفزيون المصري، اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، قوله: "إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفيي شبين الكوم الجامعي، فيما تم نقل 9 إلى مستشفى شبين التعليمي".
 
وأكد مجاهد أن الإصابات بسيطة وتراوحت ما بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة. 