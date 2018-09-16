إصابة 12 مصرياً جراء خروج قطار عن القضبان في المنوفية

من حوادث القطارات في مصر، أرشيفية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إصابة 12 مواطناً، إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة قطار شبين الكوم الجديدة، بمحافظة المنوفية " 85 كم شمال القاهرة".

ونقل موقع التلفزيون المصري، اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، قوله: "إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفيي شبين الكوم الجامعي، فيما تم نقل 9 إلى مستشفى شبين التعليمي".

وأكد مجاهد أن الإصابات بسيطة وتراوحت ما بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.