"التحالف" يرصد إحراق "الحوثي" محطة وقود ومستودعاً إغاثياً بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

رصدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إقدام عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، وذلك استمراراً لأعمالها التخريبية بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة وهروب عناصرها المنهارة تجاه الجبال نتيجة تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها "ألوية العمالقة".

وتواصل قوات التحالف العربي رصد تحركات عناصر ميليشيات الحوثي الإجرامية بشكل دقيق ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية يائسة لمسلحيها، إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها الأمر الذي حطم معنويات عناصرها وجعلهم يفرون من ساحات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وقتلاهم ما شكل أزمة كبيرة في صفوف الميليشيات التي تواجه نقصاً كبيراً في أعداد المقاتلين، خاصة بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية في قطع أهم خطوط إمدادهم ومحاصرتهم داخل مدينة الحديدة من عدة جهات.

ووفقاً لمصادر ميدانية يمنية تشهد مدينة الحديدة حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جراء ممارساتها الإرهابية واستهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء و البنى التحتية داخل المدينة وسط توقعات بأن يزيد ذلك من وتيرة إجرام الحوثيين بحق سكان الحديدة .

وتحقق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة الحديدة أهدافها بنجاح مع بدء تهاوي تحصينات ودفاعات الميليشيات الانقلابية وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين الذين فشلوا في تقويض إرادة الشعب اليمني لصالح دول إقليمية لا تحب الخير لليمن وأهله.

كانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت من قطع أهم خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الحديدة والذي يربط العاصمة اليمنية صنعاء بمحافظة الحديدة في منطقة " الكيلو 16"، إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة من قبضة مسلحي الحوثي في عملية عسكرية نوعية أفقدتهم القدرة على الصمود ميدانياً وفرارهم من الجبهات.

ونجحت القوات كذلك خلال عملياتها العسكرية النوعية والمباغتة في فصل المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة الحديدة عن المديريات الشمالية كمديريات زبيد والتحيتا والدريمهي وبيت الفقيه والمنصورية وتضييق الخناق على ما تبقى من مسلحي الميليشيات الحوثية المتمركزة داخل مدينة الحديدة.