"الدفاعات السورية" تتصدى لقصف صاروخي صهيوني قرب مطار دمشق

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لهجوم صاروخي من مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مطار دمشق الدولي مساء السبت، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الغارات استهدفت مخزناً للأسلحة قرب المطار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية".

ولم تفد الوكالة عن سقوط قتلى أو حصول أضرار، لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات الجوية.