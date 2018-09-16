"الدفاعات السعودية" تعترض صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه جازان من محافظة صعدة اليمنية.

وأوضح المتحدث، أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.

وقال المالكي: "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، وتهديداً لأمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن 196 صاروخاً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.