الحريري يعلن رفضه أي تطاول على الكويت وأميرها

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، خلال لقائه سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي اليوم السبت، رفضه أي تطاول على دولة الكويت وأميرها، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني يحقق فيما حصل.

وقال بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي، إن الحريري استقبل بعد ظهر اليوم السبت في مقرّه في "بيت الوسط" في بيروت سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي واستعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

وأكّد الحريري خلال اللقاء "رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها الذي نكن له كل احترام وتقدير ونحفظ له في قلوبنا مكانة خاصة لما له من تاريخ مشرف في الوقوف إلى جانب اللبنانيين في السراء والضراء"، معتبراً أن ما حصل من قناة المنار التابعة لميليشيا "حزب الله"، هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت وسائر الإخوة العرب".

وأضاف الحريري "في جميع الأحوال، القضاء اللبناني يحقق في الأمر لتطبيق القانون الذي يحمي الجميع وبالتالي مصلحة لبنان واللبنانيين".