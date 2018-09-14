استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، سقوط شهيدين جديدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر تجدد المواجهات على حدود قطاع غزة مع الكيان الصهيوني

وأشار أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة إلى استشهاد الشاب هاني عفانة (21 عاماً) برصاص الاحتلال شرق رفح في جنوب قطاع غزة، مبيناً أنه "استشهد أيضاً الشاب محمد شقورة (21 عاماً) شرق مخيم البريج في وسط القطاع.

واستشهد في وقت سابق الجمعة، الطفل شادي عبد العزيز عبد العال (12 عاماً) برصاصة في الرأس قرب جباليا في شمال القطاع.

وأضاف القدرة أن 248 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم 80 بالرصاص الحي، منهم مسعفان وصحافي، وأن 6 من المصابين في حالة خطرة أو حرجة.

من جهة ثانية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس شرق منطقة الزيتون شرق مدينة غزة وموقعاً شرق خان يونس في جنوب القطاع، ما أسفر عن أضرار بدون أن تسجل إصابات، بحسب مصدر أمني في غزة.