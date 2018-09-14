البحرين تنشر صوراً لهويات 14 إيرانياً دخلوا بجوازات مزيفة

الشارقة 24 – بنا:

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، الجمعة، أن ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر من الشهر الجاري والمتضمن القبض على 14 إيرانياً دخلوا المملكة بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية أمر موثق بالأدلة المادية والأوراق الثبوتية.

وقال البيان "إذا كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية أو تزويدها بمعلومات إضافية، فإن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات، وهو ما تؤكده صور ضوئية لهويات عدد من المواطنين الإيرانيين الأربعة عشر المقبوض عليهم بعد أن دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة للإيرانيين المقبوض عليهم، وبأسماء غير حقيقية ودفع أصحابها مبالغ مالية لشرائها بغرض دخولهم إلى مملكة البحرين".