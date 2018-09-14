السعودية تدشن طائرة عمودية بنيويورك

الشارقة 24 – وام:

دشن قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، بمصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية، بولاية نيويورك الأميركية، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية، المتعددة المهام، من نوع "MH-60R" التي تعمل من على ظهر السفن، والقواعد البحرية بالأساطيل.

وأوضح الفريق الغفيلي في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين، أن انضمام الطائرات العمودية القتالية المتعددة المهام /Seahawk/ /MH-60R/ ، للقوات البحرية الملكية السعودية، يأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع.