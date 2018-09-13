العبادي: لا أسعى إلى التجديد لولاية ثانية

الشارقة 24 – د ب أ:

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء اليوم الخميس، الدعوة للكتل السياسية بالإسراع بتسمية المرشحين لرئاسة البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية، واعلان الكتلة الأكثر عدداً التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال للصحافيين في مقر الحكومة مساء الخميس، "أنا لا أريد دورة حكومية ثانية، وأنا لا اتشبث بدورة ثانية، وقائمة النصر البرلمانية لازالت قوية وسوف نتبادل السلطة بشكل سلمي".

وأضاف أن استمرار الخلافات السياسية، قد يؤدي إلى عودة الإرهاب، وأن الحكومة الحالية ستواصل أعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.