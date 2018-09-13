تواصل التمرين السعودي الأميركي المشترك "درع الوقاية 2"

الشارقة 24 – واس:

أكد العقيد الطيار عبد العزيز بن ناصر الجوير، قائد التمرين السعودي- الأميركي المشترك " درع الوقاية 2 "، أن المرحلة الأولى من التمرين تمت بكل نجاح، منوهاً إلى أنها شهدت عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات وإدارة مراكز العمليات، إضافة إلى ورش عمل مشتركة وتنفيذ عدد من المهام والفرضيات.

وأشار الجوير إلى أن المرحلة الأخيرة من التمرين ستنفذ الأسبوع المقبل، على أن يختتم الأربعاء المقبل.

وكان التمرين، قد بدأ منذ عدة أيام بمشاركة عدة جهات حكومية، بهدف التدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل.