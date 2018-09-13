أفورقي وشكري يبحثان أمن البحر الأحمر

الشارقة 24 – واس:

نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي خلال زيارته اليوم الخميس للعاصمة الإريترية أسمرا، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، أن الجانبين ناقشا التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي من منظور شامل يحقق مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن شكري أكد حرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة.

وأضاف أن لقاء شكري مع الرئيس الإريتري تطرق إلى موضوع أمن البحر الأحمر، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على البحر الأحمر بصفتها صاحبة الملكية والمصلحة الرئيسية في هذا الصدد، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلاً عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الرئيس أفورقي أكد على محورية الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي، وأعرب عن تقديره لدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.