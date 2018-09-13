فلسطين تدعو لتحقيق دولي حول جرائم الاحتلال بالخان الأحمر

الشارقة 24 – وام:

طالبت السلطة الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بما فيه تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها تحديداً بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه أهالي قرية الخان الأحمر.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول عام 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.

ودعت الوزارة المدعية، إلى سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال، وتحديداً في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب، وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر.