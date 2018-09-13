"التعاون" يؤكد أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية العمل المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، تجاه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال العويشق، يوم الخميس، ميكيلي سيرفوني دي أورسو سفير مندوبية الاتحاد لدى السعودية، حيث جرى بحث أوجه التعاون في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين منذ 1988، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير للجنة التعاون المشترك، الذي عقد في بروكسل في نوفمبر 2017.

وناقش الجانبان، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب جملة من الفعاليات المشتركة، التي سبق الاتفاق بشأنها.