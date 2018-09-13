ملك الأردن يبحث تعزيز التعاون العسكري مع أميركا

الشارقة 24 – واس:

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس، قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق كارل ماندي، الذي يزور الأردن حالياً.

واستعرض الجانبان، علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات، المسؤول الأميركي، وبحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا، التي تخص القوات المسلحة في البلدين.