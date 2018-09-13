لجنة فنية أردنية-سورية تبحث إعادة فتح الحدود

الشارقة 24 – وكالات:

عقدت لجنة فنية أردنية-سورية، يوم الأربعاء، اجتماعاً للإعداد لفتح المعابر الحدودية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مطلع: إن اللجنة الفنية عقدت اجتماعاً، للتباحث حول إعادة فتح الحدود الأردنية السورية، وأوضح أن اجتماعات اللجنة ستستمر لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.

وكانت القوات الحكومية السورية، قد استعادت قبل أسابيع، السيطرة على منطقة معبر نصيب/جابر الحدودي بين البلدين، وتوقع مراقبون، ألا يتأخر قرار إعادة فتحه، لكونه يخدم العلاقات التجارية والاقتصادية للجانبين.

وزار وفد اقتصادي أردني غير رسمي، ضم نحو 100 رجل أعمال، يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة دمشق مطلع الشهر الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيد أهمية إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الثاني من أغسطس الماضي: إن بلاده ستعيد فتح حدودها مع سوريا، عندما تتيح الظروف السياسية والميدانية ذلك.