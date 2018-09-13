الأمم المتحدة تحذر من سيناريو كارثي في إدلب بسوريا

الشارقة 24 – وام:

حذر بانوس مومتزيس منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة لسوريا، من أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في إدلب، بحالة شن هجوم عسكري كبير عليها، خاصة وأن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، ربما يتحركون بحثاً عن الأمان وهرباً من القصف والقتال باتجاه الحدود التركية.

وأكد المسؤول الأممي، أن المنظمات الإنسانية الدولية ليست مستعدة على الإطلاق لمثل هذا السيناريو، إذا وضع في الاعتبار، معتبراً أنه من غير الممكن نقل سكان مدينة إدلب بالكامل، وتوفير المأوى والمساعدات لهم، مشيراً إلى أن جهود الأمم المتحدة الحالية والمكثفة، تجري من أجل الاستعداد لتقديم الإغاثة والمساعدة، لما يقدر بحوالي 900 ألف شخص، قد يفرون من إدلب في حال التصعيد .