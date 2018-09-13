نبهت إلى مصير 3 ملايين

الأمم المتحدة تحذر من سيناريو كارثي في إدلب بسوريا

  • الخميس 13, سبتمبر 2018 في 6:12 م
  • سوريون يفرون من إدلب تجنباً للهجوم الوشيكة
    سوريون يفرون من إدلب تجنباً للهجوم الوشيكة
وجهت الأمم المتحدة، تحذيراً من سيناريو كارثي في محافظة إدلب السورية، إذا قرر النظام شن هجوم عسكري كبير عليها.
الشارقة 24 – وام:
 
حذر بانوس مومتزيس منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة لسوريا، من أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في إدلب، بحالة شن هجوم عسكري كبير عليها، خاصة وأن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، ربما يتحركون بحثاً عن الأمان وهرباً من القصف والقتال باتجاه الحدود التركية.
 
وأكد المسؤول الأممي، أن المنظمات الإنسانية الدولية ليست مستعدة على الإطلاق لمثل هذا السيناريو، إذا وضع في الاعتبار، معتبراً أنه من غير الممكن نقل سكان مدينة إدلب بالكامل، وتوفير المأوى والمساعدات لهم، مشيراً إلى أن جهود الأمم المتحدة الحالية والمكثفة، تجري من أجل الاستعداد لتقديم الإغاثة والمساعدة، لما يقدر بحوالي 900 ألف شخص، قد يفرون من إدلب في حال التصعيد .