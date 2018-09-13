انتقد تقريراً أممياً

التحالف العربي يستعرض بتونس جهود تخفيف معاناة اليمنيين

  • الخميس 13, سبتمبر 2018 في 4:44 م
  • جانب من الاجتماع
    جانب من الاجتماع
سلط تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال اجتماع مع مسؤول بالعاصمة التونسية، الضوء على جهوده الحثيثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الممارسات الإجرامية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
الشارقة 24 – واس:
 
استعرض سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدون لدى تونس، الجهود الحثيثة التي تبذلها دول التحالف، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الممارسات الإجرامية، التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين .
 
وأوضح سفراء المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات والكويت ومصر والبحرين والسودان والأردن، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، بمدير عام الشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية التونسية السفير محمود الخميري، أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن يشوبه الكثير من الأخطاء الجوهرية في الآليات المتبعة للإعداد.
 
وأكد المجتمعون، حرص دول التحالف على تقديم كامل الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية، وفق الآليات اليمنية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2216.