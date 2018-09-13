قوات الاحتلال تقتحم الخان الأحمر قرب القدس

الشارقة 24 – وكالات:





اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن آليات الاحتلال العسكرية، أنزلت عشرات الجنود على شارع أريحا-القدس المحاذي للقرية، واقتحموا المنطقة، فيما علت أصوات المعتصمين بالتكبير، وأن الآليات العسكرية هدمت قرية الوادي الأحمر التي أقامها نشطاء، يوم الثلاثاء، واستولت على الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها.

وأعلن جنود الاحتلال، عن تجمع الخان الأحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المرابطين الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها، بعد أن ضربوا حصاراً مشدداً على القرية.

وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة، بعد إزالة القرية الجديدة، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وناشد وزير شؤون الجدار والاستيطان الفلسطيني وليد عساف، بالتحرك والرباط في قرية الخان الأحمر، لنجدة الأهالي وحماية أسرهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، وللتصدي لأية محاولة لهدم القرية.

إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال، باعتقال 15 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وأريحا وطولكرم واعتقلتهم.

وفي غزة، اعتقلت قوات البحریة الصهيونية، 3 صیادین فلسطینیین، أثناء عملھم على بعد ستة أمیال في بحر مدینة غزة، وقامت بمصادرة قاربهم.