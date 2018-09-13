بومبيو يؤكد تعاون السعودية والإمارات لضمان سلامة المدنيين في اليمن

الشارقة 24 – بنا:

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية أكدت للكونغرس الأميركي أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتخذان تدابير واضحة لتخفيض الخطر على المدنيين أثناء عمليات التحالف العربي العسكرية في اليمن.

وذكر وزير الخارجية الأميركية في بيان أن "البلدين يتخذان تدابير يمكن إثباتها من أجل تقليص خطر إصابة المدنيين والبنى التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية" في اليمن.

وأضاف أنه "وعملاً بأحكام المادة 1290 من قانون تفويض جون س. ماكين الخاص بالدفاع الوطني للسنة المالية 2019، قدمت الإدارة الأميركية شهادة بالكونغرس الثلاثاء بأن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية الناتجة عن العمليات العسكرية لهذه الحكومات في اليمن".