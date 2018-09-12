رئيس الوزراء اليمني يشيد بدحر ميليشيات الانقلاب في الحديدة

الشارقة 24 – واس:

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بالانتصارات العسكرية النوعية التي حققها الجيش الوطني، ممثلاً بألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي في هزيمة الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً في الساحل الغربي.

وأشار خلال اتصال أجراه مع قائد عمليات ألوية العمالقة في الساحل الغربي العميد أبو زرعة المحرمي، إلى أن تحرير محافظة الحديدة وإنهاء معاناة أهلها أولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة والجمهورية، ورفع الجور الذي فرضته ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف، أن هذه الانتصارات تأتي على طريق تحقيق النصر الناجز باستعادة الدولة والقضاء على أبشع انقلاب إرهابي دموي، وإنهاء أحلام إيران الإرهابية التوسعية في المنطقة.