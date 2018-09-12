واشنطن تشيد بحرص التحالف العربي على تفادي الأضرار بالمدنيين في اليمن

الشارقة 24 – كونا:

أكد وزیر الخارجیة الأميركي مایك بومبیو، یوم الأربعاء، أن السعودیة والإمارات تتخذان إجراءات واضحة، لعدم إلحاق الأذى بالمدنیین والبنیة التحتیة المدنیة، الناتجة عن العملیات العسكریة في الیمن.

وأوضح بومبیو في بیان، أنه أقر بذلك التصریح أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، بموجب المادة 1290 من قانون جون ماكین الخاص بتفویض الدفاع القومي للعام المالي 2019.

وأكد أن بلاده ستواصل العمل عن كثب مع التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودیة، لضمان استمرار السعودیة والإمارات في دعم الجھود التي تقودھا الأمم المتحدة، لتحقيق السلام في اليمن.